Врач объяснила, как помочь при солнечном ожоге

При солнечном ожоге необходимо сконцентрироваться на первой помощи — на том, чтобы снять неприятные ощущения и предотвратить последующие проблемы. Об этом рассказала врач — дерматолог-онколог Ангелина Тону.

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Эксперт отметила, что к покрасневшей коже нужно приложить влажные тряпочки. Они должны быть мягкими, а мочить их лучше всего не ледяной водой, а водой комнатной температуры. Менять компрессы нужно каждые пятнадцать минут.

Далее покрасневшую кожу необходимо обрабатывать средствами с пантенолом, а также регулярно увлажнять, поскольку она будет длительное время страдать от сухости.

Если на коже появились волдыри, то лучше обратиться за помощью к медикам. Не стоит самостоятельно вскрывать волдыри или смазывать их различными средствами, передает РИАМО.

В свою очередь визажист Юлия Москвичева напомнила о необходимости применения солнцезащитных кремов. Для прогулки подойдет солнцезащитный крем SPF 30, а для пляжа — SPF 50, передает ФАН.