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Дерматолог Галлямова рассказала о болезнях, которыми можно заразиться на маникюре

Во время похода на маникюр есть риск подхватить грибок, бородавки и даже ВИЧ-инфекцию. Об этом рассказала профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова, передает радиостанция "Говорит Москва".

Дерматолог рассказала о болезнях, которыми можно заразиться на маникюре
© Unsplash.com

По словам медика, чаще всего на маникюре заражаются такими заболеваниями, как грибок и бородавки:

"Бывает, что у пациенток возникают бородавки по краю ногтя, на границе с ногтем, или подногтевые бывают бородавки тоже довольно часто".

Грибок ногтей, отметила врач, часто встречается там, где делают гель-лак, поскольку создается поверхность безвоздушного пространства, где очень хорошо размножается грибок, и плесневые грибы в том числе.

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Также Галлямова предупредила о риске заразиться ВИЧ-инфекцией и гепатитом С:

"Вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией и гепатитом С очень низкая, но она есть. Вопрос в том, как обрабатываются инструменты".

Специалист рекомендует следить, чтобы инструменты были одноразовые, а на пакетах, которые прошли температурную обработку, проявилась надпись "обработано". Кроме этого, стоит посещать салоны, у которых есть лицензия.

Ранее "Рамблер" писал про жуткие последствия гель-лака для ногтей.

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