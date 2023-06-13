Дерматолог рассказала о болезнях, которыми можно заразиться на маникюре

Во время похода на маникюр есть риск подхватить грибок, бородавки и даже ВИЧ-инфекцию. Об этом рассказала профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова, передает радиостанция "Говорит Москва".

© Unsplash.com

По словам медика, чаще всего на маникюре заражаются такими заболеваниями, как грибок и бородавки:

"Бывает, что у пациенток возникают бородавки по краю ногтя, на границе с ногтем, или подногтевые бывают бородавки тоже довольно часто".

Грибок ногтей, отметила врач, часто встречается там, где делают гель-лак, поскольку создается поверхность безвоздушного пространства, где очень хорошо размножается грибок, и плесневые грибы в том числе.

Также Галлямова предупредила о риске заразиться ВИЧ-инфекцией и гепатитом С:

"Вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией и гепатитом С очень низкая, но она есть. Вопрос в том, как обрабатываются инструменты".

Специалист рекомендует следить, чтобы инструменты были одноразовые, а на пакетах, которые прошли температурную обработку, проявилась надпись "обработано". Кроме этого, стоит посещать салоны, у которых есть лицензия.