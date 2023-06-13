Диетолог Робертс назвала продукт для повышения эффективности тренировок
Пищевая сода дает возможность повысить эффективность спортивных тренировок. Об этом рассказала диетолог Эбигейл Робертс.
Эксперт рассказала, что многие люди перед походом в спортзал принимают спортивную добавку под названием креатин. Ее легко можно заменить обычной содой. Соду стоит принять за три часа до интенсивной тренировки. Этом поможет снизить усталость и сократить время восстановления.
Робертс посоветовала спортсменам включить соду в предтренировочный прием пищи, передает МИР 24.
До этого эксперты женского журнала Vogue рассказали о пользе коротких тренировок для здоровья и поддержания хорошей физической формы. Как отмечают эксперты, даже двухминутная интенсивная нагрузка способствует развитию анаэробной мощности и укрепляет сердечно-сосудистую систему, передает ФАН.
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