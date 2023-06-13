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Названы лучшие способы избавиться от отеков летом

Фитнес-тренер Андрей Жуков назвал лучшие способы избавиться от отеков летом. Его слова приводит Buro 24/7.

Названы лучшие способы избавиться от отеков летом
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Тренер заявил, что избавиться от отеков поможет лимфатическая гимнастика. Для этого нужно выполнять каждый день от 50 до 100 подскоков на мысках босиком. Также он посоветовал кардиотренировки, которые помогают разогнать кровь и лимфу и тем самым вывести из организма лишнюю жидкость.

Еще одним способом избавиться от отеков Жуков назвал контрастный душ, который сокращает и расслабляет мышцы. Также тренер рекомендовал лежать на спине с поднятыми руками и ногами, так как лишняя жидкость чаще всего скапливается именно в конечностях.

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