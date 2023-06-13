Названы лучшие способы избавиться от отеков летом

Тренер заявил, что избавиться от отеков поможет лимфатическая гимнастика. Для этого нужно выполнять каждый день от 50 до 100 подскоков на мысках босиком. Также он посоветовал кардиотренировки, которые помогают разогнать кровь и лимфу и тем самым вывести из организма лишнюю жидкость.