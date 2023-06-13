$83.64+1.0090.39+1.38

Хитрость за столом, которая помогает похудеть на 8 килограммов

Эксперты по питанию каждый день делятся своими советами на тему того, как есть и если не худеть, то хотя бы сильно не поправляться. Кажется, о большинстве из них мы уже рассказывали. Сегодня поделимся удивительным лайфхаком от японского врача, и о таком трюке вы еще точно не слышали. Как, впрочем, и мы до недавнего времени.

Хитрость за столом, которая помогает похудеть на 8 килограммов
© Super.ru

Итак, доктор Такафуми Кудо, директор педиатрической клиники в японском городе Мияма и ведущий YouTube-канала «Диетическая поликлиника», делает акцент не только на том, что мы едим, но и как мы это делаем. Так что своих пациентов, желающих снизить вес, он просит делать следующее: класть приборы на стол 5 раз во время еды. Хотите верьте, хотите проверьте, но доктор говорит, что это помогает сбросить до 7–8 килограммов!

Как это работает? Трюк с приборами способствует более медленному поглощению пищи и тщательному пережевыванию. Кроме того, по словам доктора, он помогает обуздать импульсивные порывы есть все подряд, особенно после работы, а также дает возможность сконцентрироваться на еде, то есть лучше ощутить ее вкус, запах, рассмотреть цвет. Главное — не включать во время трапезы телевизор и убрать подальше телефон, иначе сосредоточиться на еде не получится от слова совсем. А значит, обещанного эффекта достичь не удастся.

Первый раз положить приборы на стол нужно сразу же после того, как вы попробуете блюдо, уточняет доктор Кудо.

Японцы такие японцы. Оригинальности им не занимать!

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители