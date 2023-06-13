Хитрость за столом, которая помогает похудеть на 8 килограммов

Эксперты по питанию каждый день делятся своими советами на тему того, как есть и если не худеть, то хотя бы сильно не поправляться. Кажется, о большинстве из них мы уже рассказывали. Сегодня поделимся удивительным лайфхаком от японского врача, и о таком трюке вы еще точно не слышали. Как, впрочем, и мы до недавнего времени.

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Итак, доктор Такафуми Кудо, директор педиатрической клиники в японском городе Мияма и ведущий YouTube-канала «Диетическая поликлиника», делает акцент не только на том, что мы едим, но и как мы это делаем. Так что своих пациентов, желающих снизить вес, он просит делать следующее: класть приборы на стол 5 раз во время еды. Хотите верьте, хотите проверьте, но доктор говорит, что это помогает сбросить до 7–8 килограммов!

Как это работает? Трюк с приборами способствует более медленному поглощению пищи и тщательному пережевыванию. Кроме того, по словам доктора, он помогает обуздать импульсивные порывы есть все подряд, особенно после работы, а также дает возможность сконцентрироваться на еде, то есть лучше ощутить ее вкус, запах, рассмотреть цвет. Главное — не включать во время трапезы телевизор и убрать подальше телефон, иначе сосредоточиться на еде не получится от слова совсем. А значит, обещанного эффекта достичь не удастся.

Первый раз положить приборы на стол нужно сразу же после того, как вы попробуете блюдо, уточняет доктор Кудо.