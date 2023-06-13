Как мотивировать себя на спорт
Её называют секретным оружием испанских красавиц. Крис Диаз раньше входила в сборную страны по плаванию, а теперь у неё свой спортивный центр, куда ходят самые известные девушки Мадрида вроде Бланки Суарес и Аны Пелетейро. В новом интервью персональный тренер уверяет: достичь результата не так сложно, главное комплексный подход.
Крис после окончания спортивной карьеры училась на физиотерапевта. Образование дало ей понять, что для результата важно заботиться о людях со всех сторон. Поэтому теперь она называет всех своих клиентов пациентами. По мнению девушки, если распределять проценты между факторами успеха, то будет так: 33% – это упражнения, 33% – питание, 33% – отдых и 1% добавок и косметики. Почти все доли равные, поэтому важно помнить, что, если не хватает хотя бы одного элемента, настоящего результата не добиться.
Также Крис объясняет, как, по её мнению, работает мотивация. С одной стороны, краткосрочные цели для занятий спортом, вроде подготовиться к сезону бикини или к съемкам в фильме, – это не так хорошо. Такая мотивация предполагает только временные изменения образа жизни. С другой стороны, Крис считает, что в спорте важно ставить перед собой не только долгосрочные цели. Маленькие победы – отличный мотиватор. Чаще всего именно эти небольшие достижения заставляют двигаться дальше и не прекращать тренировки, от которых столько позитивных эмоций.