Как мотивировать себя на спорт

Её называют секретным оружием испанских красавиц. Крис Диаз раньше входила в сборную страны по плаванию, а теперь у неё свой спортивный центр, куда ходят самые известные девушки Мадрида вроде Бланки Суарес и Аны Пелетейро. В новом интервью персональный тренер уверяет: достичь результата не так сложно, главное комплексный подход.

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Крис после окончания спортивной карьеры училась на физиотерапевта. Образование дало ей понять, что для результата важно заботиться о людях со всех сторон. Поэтому теперь она называет всех своих клиентов пациентами. По мнению девушки, если распределять проценты между факторами успеха, то будет так: 33% – это упражнения, 33% – питание, 33% – отдых и 1% добавок и косметики. Почти все доли равные, поэтому важно помнить, что, если не хватает хотя бы одного элемента, настоящего результата не добиться.