Хирург назвал россиянкам лучшее время для пластики груди

Пластический хирург Руслан Стражников назвал россиянкам лучшее время для пластики груди. Его комментарий публикует РИАМО.

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В первую очередь специалист заявил, что если коррекция груди проводится по эстетическим соображениям, то лучше всего делать ее после рождения ребенка. Он уточнил, что последствия беременности и кормления для формы молочных желез спрогнозировать трудно. «У некоторых женщин все изменения груди будут обратимыми, и после завершения грудного вскармливания вернется дородовая форма. А некоторым может потребоваться коррекция груди», — пояснил доктор.

При этом эксперт добавил, что увеличить размер бюста можно и до родов, поскольку кормление ребенка грудью возможно с имплантами. Однако, по словам врача, целесообразнее проводить маммопластику (хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков — прим. «Ленты.ру»), когда женщина уже столкнулась с послеродовыми проблемами с внешностью.