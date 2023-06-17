Отвечает врач: что такое кандидоз и почему он возникает

Согласно статистике, хотя бы один раз в жизни с урогенитальным кандидозом, или «молочницей», сталкиваются 75% женщин. Кроме того, у 40% беременных также отмечаются явления кандидоза.

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Что провоцирует развитие заболевания, передается ли оно половым путем и как лечится? На эти вопросы «Рамблеру» ответила врач-гинеколог Илона Агрба.

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По словам медика, кандидоз вызывают грибы рода кандида. Чаще всего, до 89%, это «белая» кандида (candida albicans). Однако в последнее время возрастает заболеваемость так называемыми не-albicans формами, которые устойчивы к большинству противогрибковых препаратов.

В небольшом количестве грибы рода кандида живут на нашей коже, слизистых полости рта, влагалищ и чаще всего не вызывают никак жалоб и беспокойства. Они есть примерно у каждой пятой женщины. Но при нарушении защитных свойств организма количество грибов начинает расти, нарушая баланс флоры во влагалище и давая клинические проявления - зуд, жжение, творожистые выделения или просто белесоватые жидкие неоднородные выделения с кислым запахом, боли при половых актах, иногда нарушение мочеиспускания. При тяжелом течении жалобы сопровождаются покраснением и отеком наружных половых органов, а зуд становится невыносимым. Тут важно сказать, что такие же симптомы могут возникать при половых инфекциях, поэтому такие жалобы требуют консультации врача. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Как объяснила врач-гинеколог, при хроническом течении заболевания симптомы обостряются или появляются перед началом менструации, в менструацию затихают, создавая иллюзию выздоровления, чтобы перед менструацией опять появиться.

Что может спровоцировать «кандидоз»?

Кандидоз – это не половая инфекция, а маркер внутреннего дисбаланса в ответ на хронические заболевания или воздействие внешних факторов.

Наиболее частые причины:

использование антибиотиков: убивается обычная флора влагалища, освободившуюся нишу занимают грибы, на которые антибиотики не действуют,

использование гормональных препаратов: противозачаточные таблетки создают избыток эстрогенов, отсюда и частый кандидоз у беременны. Также влияет длительный прием глюкокортикоидов, снижающий иммунитет.

сахарный диабет: кислотность влагалища снижается, что способствует размножению грибов, так же грибковые дрожжи любят сахар.

снижение иммунитета: хронический стресс, переутомление, дефицит сна.

иммунодефициты, в том числе при ВИЧ-инфекции, химиотерапия, лучевая терапия.

Отдельно стоит обсудить самые обычные, рутинные причины, способные вызвать обострение «молочницы». Это использование ароматизированных прокладок (иногда и обычных «ежедневок»), влагалищное спринцевание (это вообще отдельное зло, которое может приводить не только к кандидозу), частые горячие ванны, ношение обтягивающих тесных колготок, брюк, длительное пребывание в мокром купальнике (думаю многим вспомнилась «молочница» летом на море), избыток быстрых углеводов и сахара в рационе (газированные напитки, мучные, дрожжевые продукты, алкоголь, особенно пиво и сладкие вина). Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Диагностировать кандидоз на приеме врач сможет, вероятнее всего, уже на основе осмотра, для подтверждения диагноза зачастую достаточно обычного вагинального мазка на флору - споры грибов хорошо видны под микроскопом. В ряде случаев может понадобится обследование методом ПЦР для исключения сопутствующих инфекций или выявления других типов грибов. При хроническом течении, неэффективности противогрибковой терапии доктор может взять посев выделений на грибы с определением чувствительности противогрибковых препаратов, для подбора наиболее эффективной терапии.

Лечение

Снять обострение кандидоза несложно, чаще всего достаточно однократного приема противогрибкового препарата: его можно вводить во влагалище или выпить 1 капсулу. Иногда требуется более длительный курс терапии – от 1 до 14 дней. При рецидивирующем кандидозе подбираются специальные схемы, при которых прием препаратов может от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц. У беременных есть ряд ограничений, некоторые виды противогрибковых препаратов, например, всеми известный флуконазол, противопоказаны из-за их вредного воздействия на плод. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Главное в лечение кандидоза, по словам медика, - добиться стойкой ремиссии. Для этого иногда приходится менять образ жизни: это и питани, и количества сна, и даже тип одежды - отказ от ежедневных прокладок, стрингов и использование хлопкового белья. Иногда этого достаточно, чтобы решить проблему навсегда.

Вот, несколько рекомендаций от врача-гинеколога:

Не злоупотребляйте антибиотиками, используйте их строго по рекомендациям врача.

Разберитесь с хроническими заболеваниями, например, если есть проблемы с кишечником, избавиться от кандидоза не получится. То же самое относится к нарушениям щитовидной железы: пока не восстановится уровень гормонов, рецидивы будут возвращаться.

Передается ли молочница половым путем?