Отвечает врач: что такое кандидоз и почему он возникает
Согласно статистике, хотя бы один раз в жизни с урогенитальным кандидозом, или «молочницей», сталкиваются 75% женщин. Кроме того, у 40% беременных также отмечаются явления кандидоза.
Что провоцирует развитие заболевания, передается ли оно половым путем и как лечится? На эти вопросы «Рамблеру» ответила врач-гинеколог Илона Агрба.
По словам медика, кандидоз вызывают грибы рода кандида. Чаще всего, до 89%, это «белая» кандида (candida albicans). Однако в последнее время возрастает заболеваемость так называемыми не-albicans формами, которые устойчивы к большинству противогрибковых препаратов.
В небольшом количестве грибы рода кандида живут на нашей коже, слизистых полости рта, влагалищ и чаще всего не вызывают никак жалоб и беспокойства. Они есть примерно у каждой пятой женщины. Но при нарушении защитных свойств организма количество грибов начинает расти, нарушая баланс флоры во влагалище и давая клинические проявления - зуд, жжение, творожистые выделения или просто белесоватые жидкие неоднородные выделения с кислым запахом, боли при половых актах, иногда нарушение мочеиспускания. При тяжелом течении жалобы сопровождаются покраснением и отеком наружных половых органов, а зуд становится невыносимым. Тут важно сказать, что такие же симптомы могут возникать при половых инфекциях, поэтому такие жалобы требуют консультации врача.
Как объяснила врач-гинеколог, при хроническом течении заболевания симптомы обостряются или появляются перед началом менструации, в менструацию затихают, создавая иллюзию выздоровления, чтобы перед менструацией опять появиться.
Что может спровоцировать «кандидоз»?
Кандидоз – это не половая инфекция, а маркер внутреннего дисбаланса в ответ на хронические заболевания или воздействие внешних факторов.
Наиболее частые причины:
- использование антибиотиков: убивается обычная флора влагалища, освободившуюся нишу занимают грибы, на которые антибиотики не действуют,
- использование гормональных препаратов: противозачаточные таблетки создают избыток эстрогенов, отсюда и частый кандидоз у беременны. Также влияет длительный прием глюкокортикоидов, снижающий иммунитет.
- сахарный диабет: кислотность влагалища снижается, что способствует размножению грибов, так же грибковые дрожжи любят сахар.
- снижение иммунитета: хронический стресс, переутомление, дефицит сна.
- иммунодефициты, в том числе при ВИЧ-инфекции, химиотерапия, лучевая терапия.
Отдельно стоит обсудить самые обычные, рутинные причины, способные вызвать обострение «молочницы». Это использование ароматизированных прокладок (иногда и обычных «ежедневок»), влагалищное спринцевание (это вообще отдельное зло, которое может приводить не только к кандидозу), частые горячие ванны, ношение обтягивающих тесных колготок, брюк, длительное пребывание в мокром купальнике (думаю многим вспомнилась «молочница» летом на море), избыток быстрых углеводов и сахара в рационе (газированные напитки, мучные, дрожжевые продукты, алкоголь, особенно пиво и сладкие вина).
Диагностировать кандидоз на приеме врач сможет, вероятнее всего, уже на основе осмотра, для подтверждения диагноза зачастую достаточно обычного вагинального мазка на флору - споры грибов хорошо видны под микроскопом. В ряде случаев может понадобится обследование методом ПЦР для исключения сопутствующих инфекций или выявления других типов грибов. При хроническом течении, неэффективности противогрибковой терапии доктор может взять посев выделений на грибы с определением чувствительности противогрибковых препаратов, для подбора наиболее эффективной терапии.
Лечение
Снять обострение кандидоза несложно, чаще всего достаточно однократного приема противогрибкового препарата: его можно вводить во влагалище или выпить 1 капсулу. Иногда требуется более длительный курс терапии – от 1 до 14 дней. При рецидивирующем кандидозе подбираются специальные схемы, при которых прием препаратов может от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц. У беременных есть ряд ограничений, некоторые виды противогрибковых препаратов, например, всеми известный флуконазол, противопоказаны из-за их вредного воздействия на плод.
Главное в лечение кандидоза, по словам медика, - добиться стойкой ремиссии. Для этого иногда приходится менять образ жизни: это и питани, и количества сна, и даже тип одежды - отказ от ежедневных прокладок, стрингов и использование хлопкового белья. Иногда этого достаточно, чтобы решить проблему навсегда.
Вот, несколько рекомендаций от врача-гинеколога:
- Не злоупотребляйте антибиотиками, используйте их строго по рекомендациям врача.
- Разберитесь с хроническими заболеваниями, например, если есть проблемы с кишечником, избавиться от кандидоза не получится. То же самое относится к нарушениям щитовидной железы: пока не восстановится уровень гормонов, рецидивы будут возвращаться.
Передается ли молочница половым путем?
Нет, не передается. Хотя многие пациентки отмечают обострение молочницы именно после полового акта без презерватива, как правило, такое чаще происходит при редких половых актах. Несмотря на это, кандидоз действительно может обостряться после полового акта, как реакция на микробиоту полового партнера, поэтому на период лечения лучше воздержаться от половых контактов или использовать презервативы. Лечить полового партнера, если у него нет проявлений кандиоза, не требуется.