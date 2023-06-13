Россиянам рассказали об идеальном графике питания для красивой фигуры

Нутрициолог Ольга Деккер призвала отказаться от позднего ужина ради здоровья, хорошего сна и красивой фигуры. Об идеальном, по ее мнению, графике питания она рассказала «Ленте.ру».

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Специалистка объяснила, что прием пищи незадолго до сна оказывает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, провоцирует появление изжоги, боли или тяжести в желудке. Из-за этого, продолжила она, человек может плохо спать.

Деккер напомнила, что при отказе от позднего ужина необходимо следить за питательностью дневного рациона и качеством пищи.

«Убедитесь, что получаете необходимые питательные вещества в течение дня, даже при ограниченных временем окнах для приема пищи. Обратитесь к диетологу, он составит рацион грамотно», — дала рекомендацию она.

Нутрициолог привела пример грамотного планирования приемов пищи в течение дня. Так, по ее словам, время завтрака может варьироваться в пределах 7:00-9:00. Это первый прием пищи после ночного сна, который помогает активировать обмен веществ и обеспечить энергию на начало дня.

Между завтраком и обедом Деккер предложила запланировать питательный перекус (фрукт, орехи, йогурт) в промежутке между 10:00-11:00. Время обеда может быть от 12:00-14:00. Это должен быть основной прием пищи, включающий разнообразные продукты, призванные обеспечить энергией и питательными веществами на вторую половину дня.

В промежутке между 15:00-16:00, по словам нутрициолога, при желании можно устроить второй перекус. От 18:00 до 20:00 можно поужинать и после этого перед сном уже не есть. Ужин должен состоять из легких, но питательных продуктов, чтобы не перегружать организм перед ночным отдыхом.

Деккер подытожила, что время приема пищи — лишь один из множества факторов, влияющих на здоровье и вес. Важно принимать во внимание индивидуальные потребности и предпочтения каждого человека при разработке режима питания.