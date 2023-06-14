Профилактика заболеваний для женщин с большой грудью

«В человеке все должно быть прекрасно» – утверждал великий русский писатель и врач Антон Павлович Чехов, и он прав. Однако порой сама природа частенько наделяет человека чем-то чрезмерным, а любая чрезмерность, как известно, - враг красоты.

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И тогда возникают проблемы, и не только эстетического характера. Как по современным меркам достоинство женской фигуры может стать недостатком, и какие проблемы на самом деле существуют или могут возникнуть у обладательниц пышной груди, «Вестям Подмосковья» рассказала главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамада.

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Нормой с точки зрения медицины считается, если размер женской груди не превышает 7-й, в остальных случаях, при наличии соответствующих показаний, гинеколог направит на обследования к маммологу и эндокринологу.

«Гигантомастия – это достаточно редкая патология молочных желез, проявляющаяся быстрым и безостановочным ростом тканей молочных желез. У большинства девушек рост груди прекращается к 22-24 годам, во время беременности и в период лактации молочные железы, как правило, увеличиваются. Это считается абсолютной физиологической нормой. У женщин с гигантомастией грудь растет в течение всей жизни. В особенно тяжелых случаях каждая грудь может достигать веса в 9 кг и более», – указывает маммолог.

Наиболее частыми причинами развития данной патологии, по словам специалиста, являются индивидуальные генетические особенности анатомии молочных желез; чрезмерная чувствительность рецепторов к эстрогену, прогестерону и пролактину; беременность и продолжительное лечение определенными препаратами, в частности медикаментами, применяющимися при ревматоидном артрите.

Если же патологии нет, большая масса груди остается источником дискомфорта, значительно снижающего качество жизни женщин.

«Самыми распространенными проблемами, с которыми сталкиваются девушки с пышным бюстом, являются нарушение осанки и регулярные боли в спине – в грудном и поясничном отделах позвоночника. Смещение и деформация межпозвоночных дисков со временем приводит также к появлению болей в плечах и в области лопаток, в пояснице», – разъясняет врач.

Возникновение заболеваний позвоночника, нагрузки на который у обладательниц большой груди возрастают многократно, часто связаны и с ношением неподходящего нижнего белья. При отсутствии усиленной поддержки груди женщина начинает сутулиться, на этом фоне развиваются искривления позвоночника и позвоночные грыжи, могут появиться проблемы с дыханием.

«Образующаяся под тяжестью молочных желез постоянная нехватка воздуха нарушает циркуляцию кислорода в организме, что может спровоцировать гипоксию и, как следствие, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и патологий легочной системы у женщины», – указывает маммолог.

Самое главное, на что нужно в первую очередь обратить внимание обладательницам большой груди, напоминает Фатима Тамада, это обследования у маммолога. Чтобы предотвратить развитие онкологии груди, нужно вовремя делать маммографию и чаще проводить самообследование молочных желез, рекомендует врач. Особенно важно это для пациенток с установленным диагнозом гигантомастии, которым в отличие от обладательниц просто пышного бюста особенно трудно нащупать у себя подозрительное уплотнение или изменение кожи.

Кроме рисков по здоровью обладательниц массивной груди с раннего возраста преследуют постоянные переживания по поводу своей внешности. Из-за большого веса молочные железы у совсем юных девушек начинают провисать и деформироваться, кожа на них теряет тонус, на груди появляются растяжки. Неудивительно, что на таком этапе многие начинают задумываться о пластических операциях.

При наличии одной или нескольких из описанных выше физиологических проблем проводится «редукционная маммопластика» – операция по уменьшению объемов молочных желез, указывает эксперт. Во время операции хирург удаляет избыток кожи и жировой ткани, при необходимости корректирует сосково-ареолярную область груди. Не отрицая возможных рисков, врач считает, что сегодня в подавляющем большинстве случаев такие вмешательства проходят с минимальной вероятностью негативных послеоперационных последствий.