3 главных правила для переходящих на ЗОЖ людей

При переходе на здоровый образ жизни (ЗОЖ), культ которого во всем мире набирает все большую популярность, важно соблюдать три правила. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера и диетолога Марию Волынкину.

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В первую очередь специалист посоветовала научиться получать удовольствие от процесса, даже если результат на первых этапах будет казаться незаметным.

Ежедневно отслеживать вес Волынкина не рекомендовала.

"Нужно продолжать заниматься спортом. Важно помнить, что культ ЗОЖ – это не только полезно, но и круто. Быть здоровым сейчас – это тренд", – сказала тренер.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков CloudPayments и "ФитБейс", в преддверии летнего сезона 2023 года россияне стали чаще заниматься спортом. Число клиентов спортивных клубов выросло на 17% в сравнении с зимними данными.

Чаще всего россияне посещают аэробные, силовые тренировки и занятия по единоборствам. При этом последние наиболее характерны для мужчин.

"Вовлеченность в покупку персональных тренировок увеличивается на 26% от среднегодового показателя. Это значит, что у людей появляется цель для посещения фитнес-объектов, и они начинают подходить к занятиям осознанно", – сообщила директор по развитию компании "ФитБейс" Анастасия Гулянина.

Помимо этого, аналитики зафиксировали спрос на спортивные товары. Весной 2023 года число транзакций в спортивных точках увеличилось на 11%. Однако размер среднего чека в сравнении с зимой 2023 упал на 9%. За прошедший год число покупок в спортивных магазинах упало на 54%.