6 привычек, которые делают ягодицы плоскими

На тонус ягодиц влияют повседневные ритуалы.

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Аппетитная, подтянутая, «бразильская» попа — один из главных признаков женской привлекательности в современном мире. Ради ягодиц, как у Ким Кардашьян и Джей Ло, девушки занимаются спортом, а иногда решаются на вживление импланта.

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Но специалисты считают, что повседневные привычки делают ягодицы плоскими, а устранив их, вы сможете получить более женственную фигуру.

Потеря тонуса

С возрастом кожа и мышцы тянутся вниз, это неизбежно. Но, если постоянно поддерживать тело в тонусе, эти процессы значительно замедлятся. Когда вы ухаживаете за кожей лица, восполняя недостаток влаги, коллагена и питательных веществ, вы отодвигаете возрастные изменения. Того же требует кожа ягодиц. Не забывайте о скрабах, массаже, увлажнении и питании. Через некоторое время после введения регулярного ухода многие отмечают, что ягодицы стали выглядеть привлекательнее.

Лишний вес

Любовь к сладостям и мучному приводит к отложению жировых отложений в области талии и ягодиц. Они усиливают птоз, а значит, усугубляют изменение формы ягодиц. Хотите получить бразильскую попу? Скорректируйте рацион и начните заниматься спортом.

Не заботиться о здоровье

Когда вы в последний раз были у гинеколога и сдавали анализы на гормоны? Иногда именно эти изменения приводят к тому, что ягодицы теряют форму. Не забывайте заботиться о себе, вовремя посещать специалистов и следить за состоянием здоровья.

Сидячий образ жизни

Самая простая причина появления плоских ягодиц — недостаточная мышечная нагрузка. При малоподвижном образе жизни мускулы могут потерять тонус, перестать нормально снабжаться кислородом. Даже если вы ненавидите спорт, старайтесь больше гулять, ходить пешком, а после часа работы за компьютером, вставайте и выполняйте несколько простых упражнений. Например, приседаний.

Любовь к каблукам

При ношении обув на каблуке нагрузку получают икры и голеностоп, но бедра и ягодицы находятся в расслабленном состоянии. Для гармонизации фигуры старайтесь чередовать любимые лодочки с кедами, туфлями на плоской подошве, кроссовками.

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