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Назван необычный способ омолодиться и снять стресс

Врач Евгений Машковский назвал работу на даче антистрессом и полезной физической нагрузкой. В беседе с «Лентой.ру» эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» предложил необычный способ омолодиться и привести нервы в порядок.

Назван необычный способ омолодиться и снять стресс
© unsplash.com

По словам Машковского, поездка на дачу — это не просто отдых от городской суеты. Она способна дать вдохновение, помогает снять стресс и позволяет позаботиться о своем физическом и психическом благополучии.

Специалист считает, что работа с землей и растениями — приятное занятие, сопряженное с физической активностью, способствующей укреплению организма. По его мнению, высаживание растений, поливка, прополка, уборка урожая дают физическую нагрузку, развивают гибкость и силу.

Во время работы на даче человек сжигает калории, при этом улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается выносливость, продолжил Машковский.

«В результате мы становимся сильнее и подготовленнее к физическим испытаниям», — прокомментировал врач.

Собеседник «Ленты.ру» заявил, что пребывание на даче может действовать, как антидепрессант.

«Работа с землей и уход за растениями способствуют укреплению организма, повышению физической активности, обогащению рациона полезными продуктами и улучшению психического состояния. Время, проведенное на даче, — вложение в наше здоровье и долголетие», — подвел итог Машковский.

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