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Тренер назвал альтернативу штанге

Тренер Семен Семенов назвал альтернативу штанге. Его слова приводит «Чемпионат».

Тренер назвал альтернативу штанге
© Lenta.ru

Эксперт предложил воспользоваться бодибаром — длинной металлической или пластиковой палкой с грузами на концах. Семенов отметил, что этот снаряд более компактный, чем штанга, поэтому удобнее для домашних тренировок.

«Бодибар позволяет делать упражнения на разные группы мышц с целью их укрепления, а также он помогает контролировать осанку. Снаряд пригодится начинающим спортсменам, чтобы разнообразить занятия и ввести элементы силового тренинга», — рассказал Семенов.

Он отметил, что с бодибаром можно выполнять большое количество упражнений: становую тягу, приседания, жим лежа и стоя, выпады, сгибания на бицепс стоя и многое другое.

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