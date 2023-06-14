Врач развеяла пять популярных мифов о загаре

Популярные мифы о загаре развеяла врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

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Ее слова приводят «Известия».

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Миф первый — после 60 лет загорать нельзя

По мнению доктора, загорать людям старшего возраста можно и нужно. Но при этом необходимо соблюдать определенные правила.

«Загорать можно, но с использованием солнцезащитных средств с SPF 50+ и в строго определенное время — до 11:00 и после 16:00. В обед наиболее высокая солнечная активность, что отрицательно действует на кожу. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может повысить риск развития онкологических заболеваний», — приводит источник ее слова.

Миф второй — витамин D можно получить только через кожу

Витамин D, отметила эксперт, действительно вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Но у пожилых людей его синтез снижается и, помимо солнечных ванн, нужно использовать другие способы восполнения его дефицита.

«... витамин D крайне необходим людям пожилого возраста, он играет важную роль в минерализации костей и укреплении иммунитета. Поэтому его следует принимать дополнительно в виде препаратов, но строго по согласованию с лечащим доктором. Кроме того, в рацион нужно включать продукты, богатые этим витамином: рыбу жирных сортов, икру, печень, яйца, сливочное масло, кисломолочные продукты, мясо», — посоветовала врач.

Миф третий — при заболеваниях щитовидки нужно прятаться от солнца

Раньше пациентам при наличии узлов в щитовидной железе рекомендовали отказаться от пребывания на солнце. Сейчас врачи придерживаются другого мнения. Так, если функция органа восстановлена за счет терапии, больной может загорать без оглядки на недуг. Главное, соблюдать общие рекомендации по времени инсоляции и использованию солнцезащитных средств.

«Единственным исключением считается синдром тиреотоксикоза: когда он впервые выявлен, рекомендуется максимально спокойный образ жизни без смены климата. При нормализации уровня ТТГ можно погреться на солнышке, но все в те же «безопасные» часы», — цитирует издание слова эндокринолога.

Миф четвертый — в облачную погоду нельзя обгореть

Ультрафиолетовые лучи активны даже в пасмурный день. Но при этом люди не замечают их опасного воздействия и не используют солнцезащитные средства. Все это приводит к солнечным ожогам.

Миф пятый — женщинам загорать топлесс очень опасно