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Врач-сомнолог объяснил, почему не стоит спать на белом постельном белье

Никогда не думали, что постельное белье белого цвета может попасть в немилость у врачей. В конце концов, во всех больницах исключительно такое, как известно. Однако врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бурунов не советует спать на белом белье и, разумеется, обосновывает свою позицию с научной точки зрения.

Сомнолог объяснил, почему не стоит спать на белом белье
© Super.ru

«Лучше избегать белого постельного белья. Потому что, если в спальне не очень темно, от него отражается свет. Это создает дополнительную световую нагрузку — фотоны света попадают в глаза даже через закрытые веки и подавляют продукцию мелатонина»

По словам эксперта, выбор белья должен быть спокойных, пастельных тонов: бледно-оливковый, приглушенно-коричневый, серый. Также доктор Бузунов советует избегать кричащих оттенков и принтов: «Это раздражает зрительный анализатор, возбуждает мозг. Как следствие, вы будете хуже засыпать».

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