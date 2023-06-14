Сомнолог объяснил, почему не стоит спать на белом белье

Никогда не думали, что постельное белье белого цвета может попасть в немилость у врачей. В конце концов, во всех больницах исключительно такое, как известно. Однако врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бурунов не советует спать на белом белье и, разумеется, обосновывает свою позицию с научной точки зрения.