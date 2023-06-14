Диетолог Макиша назвала безопасную порцию соли в день
Диетолог Марина Макиша назвала допустимое количество соли, которое можно употреблять в сутки без вреда для здоровья. Об этом пишет "ФедералПресс".
По словам медика, полностью отказываться от соли не стоит, так как она необходима нашему организму. Однако нужно придерживаться нормы и употреблять не более пяти грамм в сутки.
Если есть слишком много соли, это может привести к нарушению обмена веществ и спровоцировать развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек, артериальной гипертонии. Чтобы этого не произошло, необходимо проанализировать свой рацион и посмотреть, насколько много в нем продуктов, содержащих соль.
Рамблер: главные новости