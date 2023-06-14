Диетолог Марина Макиша назвала допустимое количество соли, которое можно употреблять в сутки без вреда для здоровья. Об этом пишет "ФедералПресс".

По словам медика, полностью отказываться от соли не стоит, так как она необходима нашему организму. Однако нужно придерживаться нормы и употреблять не более пяти грамм в сутки.