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Назван снижающий риск болезней сердца фрукт

Ученые из Медицинской школы Льюиса Каца при Университете Темпл назвали снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний фрукт. Им оказался широко распространенный в азиатских странах абрикос японский, также называемый сливой (Prunus mume). Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension Research.

Назван снижающий риск болезней сердца фрукт
© Lenta.ru

Плоды японской сливы содержат токсины, поэтому их часто перерабатывают в соки или вино, которые безопасны для употребления. Настоянный концентрат сока издревле употребляется в Японии в качестве пищевой добавки. Считается, что этот концентрат способен предотвращать сердечные болезни, однако полноценных доказательств получено до сих пор не было.

Авторы провели серию экспериментов на клетках кровеносных сосудов и на мышах. В первом эксперименте на клетках команда заметила, что концентрат сока ослабляет сигналы, провоцируемые гормоном ангиотензином II, который играет центральную роль в развитии гипертонии.

Во втором испытании на мышах исследователи давали двум группам подопытных либо обычную воду, либо воду, содержащую концентрат сока. Результаты показали, что у мышей, получавших сок сливы, не развивалась гипертония, а сосудистая сеть была защищена от воздействия ангиотензина II. В частности, рост и расширение аорты было минимальным у таких мышей, а у животных из контрольной группы отмечалась выраженная гипертрофия аорты. Кроме того, концентрат сока ослабляет действие иммунных клеток, которые запускают воспалительные процессы, связанные с гипертонией.

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