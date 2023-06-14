Эксперт назвала минусы тренировки «Американского психопата»

Кравченко заявила, что тренировка героя является слишком длинной, поэтому такой комплекс можно поделить на три полноценных тренировочных дня на каждую группу мышц. В состав комплекса входит лестница, тренажеры для ног, весовой кранч, сгибание рук на бицепс, велотренажер, сгибание ног, жим ногами, сгибания рук со штангой, еще десять упражнений и растяжка.