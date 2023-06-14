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Эксперт назвала минусы тренировки «Американского психопата»

Фитнес-тренер Екатерина Кравченко назвала минусы тренировки главного героя фильма «Американский психопат» Патрика Бейтмана в исполнении Кристиана Бэйла. Ее слова приводит «Чемпионат».

Эксперт назвала минусы тренировки «Американского психопата»
© Lenta.ru

Кравченко заявила, что тренировка героя является слишком длинной, поэтому такой комплекс можно поделить на три полноценных тренировочных дня на каждую группу мышц. В состав комплекса входит лестница, тренажеры для ног, весовой кранч, сгибание рук на бицепс, велотренажер, сгибание ног, жим ногами, сгибания рук со штангой, еще десять упражнений и растяжка.

Эксперт подчеркнула, что такая тренировка идеально проработает тело, однако выдержать ее нереально.

«Наглядный, хоть и гиперболизированный пример того, как заниматься спортом не нужно, потому что ваш организм не резиновый», — добавила она.

Ранее тренер Семен Семенов назвал альтернативу штанге. Эксперт предложил воспользоваться бодибаром — длинной металлической или пластиковой палкой с грузами на концах. Семенов отметил, что этот снаряд более компактный.

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