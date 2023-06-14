Что будет, если неделю питаться одной картошкой

Картошка является одним из самых популярных и доступных продуктов питания во всем мире. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамины, минералы и клетчатка. Однако, что произойдет, если человек решит питаться исключительно картошкой на протяжении недели?

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Картошка содержит множество полезных веществ, таких как витамины группы В, витамин С, калий, магний и фосфор. Однако, несмотря на это, она не может обеспечить организм всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Reviews, человеку необходимо потреблять разнообразные продукты питания, чтобы обеспечить свой организм всеми необходимыми веществами.

Если человек будет питаться только картошкой на протяжении недели, то это может привести к дефициту некоторых витаминов и минералов. Например, картошка содержит небольшое количество кальция, железа и цинка, которые являются важными элементами для здоровья костей, крови и иммунной системы. Также картошка практически не содержит витамина В12, который необходим для нормального функционирования нервной системы и образования крови.

Кроме того, картошка бедна на белки и жиры, которые являются основными источниками энергии для человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, человеку необходимо потреблять в среднем 0,8 грамма белка на килограмм веса в день. Если человек будет питаться только картошкой, то он не сможет обеспечить свой организм достаточным количеством белка, что может привести к потере мышечной массы и снижению иммунитета.

Питаясь только картошкой, человек также может столкнуться с проблемами пищеварения. Картошка содержит большое количество клетчатки, которая может вызвать вздутие, газы и дискомфорт в животе. С другой стороны, недостаток жиров в рационе может привести к нарушению всасывания витаминов, растворимых в жирах, таких как витамины А, D, E и K.