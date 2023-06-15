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Озвучена опасность мигрени для сердца женщин

Ученые из Орхусского университета озвучили опасность мигрени для здоровья сердца женщин — они оказались более склонны к сердечному приступу и инсульту, чем мужчины. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Озвучена опасность мигрени для сердца женщин
© Лента.ру

Известно, что и у женщин и у мужчин, страдающих мигренью, выше вероятность сердечного приступа или инсульта в возрасте до 60 лет. Предыдущие исследования выявили, что к ишемическому инсульту наиболее склонны молодые женщины. Теперь специалисты решили понять, какие риски у женщин с мигренью испытать сердечный приступ и геморрагический инсульт по сравнению с мужчинами.

Для этого авторы проанализировали данные медицинских карт, собранные с 1996 по 2018 год у людей в возрасте от 18 до 60 лет. Затем они сравнили риск сердечного приступа, ишемического и геморрагического инсульта участников с мигренью с рисками в общей популяции без мигрени.

Результаты показали, что и у мужчин, и у женщин с мигренью одинаково повышен риск ишемического инсульта. Однако женщины с мигренью имели большую склонность к сердечному приступу и геморрагическому инсульту по сравнению с мужчинами, страдающими мигренью, а также популяцией в целом.

В ноябре 2022 года сотрудники Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе впервые зафиксировали изменения в мозге при мигрени с помощью аппарата МРТ.

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