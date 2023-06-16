Почему на пляже запрещено пить фреши

Продукты, которые часто становятся основой освежающих коктейлей, содержат фурокумарин. Это вещество, попадая под солнечный свет, вызывает ожог, даже если вы нанесли солнцезащитный крем. На вид повреждённая кожа больше похожа на раздражённую, только в некоторых случаях появляются волдыри. Но это не менее опасно.

Фурокумарин содержится в лимоне, лайме, сельдерее, моркови, петрушке, инжире, манго и фенхеле. Все эти овощи и фрукты основа большинства летних напитков. Если вам кажется, что вы просто пьёте лимонад через трубочку и это безопасно, то это не так. Даже капли на коже вокруг рта достаточно для ожога. Шехла Адмани — детский дерматолог из Стэнфордского медицинского центра детского здоровья в Калифорнии, напоминает, что дети в этом случае в особой опасности. Потому что они чаще едят более неаккуратно, чем взрослые. На коже остаётся больше продукта, который под солнцем станет причиной ожога.