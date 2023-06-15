Российский медик указала на пользу кваса для сердца и сосудов

В беседе с журналистами медик отметила, что популярный летний напиток не только хорошо утоляет жажду в жару, но и приносит пользу здоровью. По словам эксперта, благодаря богатому содержанию полезных веществ квас помогает функционировать всем системам организма, передает издание "Газета.Ru".