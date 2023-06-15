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Российский медик указала на пользу кваса для сердца и сосудов

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух порекомендовала россиянам пить квас для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Российский медик указала на пользу кваса для сердца и сосудов
© Vse24

В беседе с журналистами медик отметила, что популярный летний напиток не только хорошо утоляет жажду в жару, но и приносит пользу здоровью. По словам эксперта, благодаря богатому содержанию полезных веществ квас помогает функционировать всем системам организма, передает издание "Газета.Ru".

Витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновая кислота или ниацин, входящие в состав напитка, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Эти элементы предотвращают ломкость сосудов, передает издание "Дни.ру".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что квас улучшает работу нервной системы. Об этом россиянам рассказала диетолог Кристина Плотникова.

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