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Названы продукты, блокирующие работу кишечника

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала об опасностях, которые связаны с проблемами при опорожнении кишечника. Она объяснила, что в этом случае в организм попадают токсины, которые всасываются кишечником вместе с водой.

Названы продукты, блокирующие работу кишечника
© Вечерняя Москва

— Кроме того, это провоцирует местное воспаление и повышает риск колоректального рака. И не забывайте про прыщи, — предупредила медик в Telegram-канале.

Лебедева сообщила, что проблемы с опорожнением могут быть связаны с неправильным рационом. Обычно это случается, когда человек употребляет мало клетчатки, ест мало и редко и его организму не хватает жидкости. Также блокируют работу кишечника кофе и спиртное.

Кроме того, низкая физическая активность и прием лекарств тоже могут негативно влиять на функции кишечника.

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