Диетолог рассказала об антибиотиках в птице, мясе и рыбе

«Согласно всем ГОСТам и требованиям к качеству мясной и рыбной продукции, никаких антибиотиков в составе этих продуктов быть не должно. Если такая ситуация выявляется, то ответственное производство подвергается очень большим штрафам. Сегодня есть четко установленные стандарты, когда начинать отменять антибиотики животным так, чтобы мясо к моменту забоя их уже не содержало», – объяснила специалист.