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Диетолог раскрыла правду о содержании антибиотиков в птице, мясе и рыбе

Сегодня ходит много слухов о том, что все представленное в магазинах мясо, а также птица и рыба полны антибиотиков. Животные действительно получают различные добавки, однако к моменту забоя следов лекарственных средств практически не остается.

Диетолог рассказала об антибиотиках в птице, мясе и рыбе
© Unsplash

Подробнее о том, почему не стоит переживать за качество магазинной продукции, рассказала «ФедералПресс» диетолог Марина Макиша.

«Согласно всем ГОСТам и требованиям к качеству мясной и рыбной продукции, никаких антибиотиков в составе этих продуктов быть не должно. Если такая ситуация выявляется, то ответственное производство подвергается очень большим штрафам. Сегодня есть четко установленные стандарты, когда начинать отменять антибиотики животным так, чтобы мясо к моменту забоя их уже не содержало», – объяснила специалист.

Макиша призвала не преувеличивать проблему антибиотиков в птице, мясе и рыбе. Если человек покупает какие-то фермерские продукты, то, естественно, неизвестно, какие препараты и в какой дозировке использовал фермер при выращивании животных. Однако и на его мясо должны быть необходимые документы, гарантирующие безопасность продукции.

«Поэтому истории, как избавить мясо от антибиотиков (кипятить бульон и прочее), – это все глупости. Мясо в магазинах антибиотиков не содержит», – заключила диетолог.

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