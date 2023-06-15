Фитнес-тренер рассказала о лучших упражнениях перед сном

Персональный фитнес-тренер Роуз Макналти рассказала о лучших упражнениях, которые стоит выполнять перед сном. Об этом сообщает Newsweek.

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По ее словам, для крепкого сна отлично подойдут всевозможные кардиотренировки, которые сжигают лишнюю энергию. Кроме того, специалист рекомендовала обратить внимание на йогу и растяжку.

«И йога, и растяжка делают акцент на дыхании, что оказывает расслабляющий эффект и помогает расслабиться перед сном. Исследования также показали, что йога полезна для сна у пожилых людей и женщин», — рассказала Макналти.