Врач рассказал, как избежать послеродового геморроя

Геморрой – особая деликатная проблема, часто возникающая у женщин во время беременности и после родов. По статистике, с заболеванием сталкиваются 45% женщин в третьем триместре, а после родов патологию диагностируют в 50% случаев.

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Многие пациентки игнорируют развитие болезни и не обращаются к медикам, а патология потом переходит в хроническую форму, рассказал заведующий отделением колопроктологии, врач – колопроктолог – онколог ФНКЦ ФМБА России Александр Соломка.

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Причины появления послеродового геморроя – это наследственный фактор, беременность, роды и возраст будущей мамы – врач отметил, что риск развития геморроя выше у взрослых пациенток.

Первые признаки геморроя у будущей мамы могут возникнуть еще в период вынашивания ребенка. Патология развивается на фоне выработки большого количества прогестерона, который оказывает влияние на сократительную способность мышечной оболочки кишечника, объяснил врач – колопроктолог. На проявление болезни указывают кровь в каловых массах, зуд и жжение в области анального отверстия, появление болезненных шишек в области прямой кишки, а также выпадение узлов из нее, чувство неполного опорожнения и чувство инородного тела в прямой кишке. Течение заболевания могут усугубить физические нагрузки, неправильное питание, а также несоблюдение питьевого режима.

Суть профилактики геморроя у беременных и родивших женщин сводится к предупреждению венозного застоя в малом тазу. Поэтому проктолог обязательно порекомендует пациентке ежедневные прогулки на свежем воздухе и недопущение чрезмерных физических нагрузок. Врач не только подберет необходимые лекарственные препараты, учитывая особенное положение женщины, но и назначит ей специальную диету и лечебную физкультуру, подчеркнул Александр Соломка.

Медикаментозная терапия чаще всего включает слабительные и венотонизирующие препараты – они улучшат кровообращение в венах и устранят неприятные симптомы заболевания. Главное же условие избавления от геморроидальной болезни – это своевременное обращение ко врачу, заверил эксперт.