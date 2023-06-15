Женщина сбросила 24 килограмма за год и рассказала о своем пути

Жительница Индии Кушбу Гупта набрала вес после душевной травмы, но после взяла в себя руки, похудела и стала фитнес-тренером. О пути женщины, за год сбросившей 24 килограмма, рассказало издание Times of India.

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Гупта призналась, что причиной ее ожирения стал безвременный уход из жизни матери.

«Я была счастлива, у меня были друзья, любимая работа, мама, — вспоминает она. — Я переехала в Калькутту из родного города, нашла там новое место работы и вскоре забеременела».

Женщина поспешила поделиться радостными новостями с матерью, но не успела. Та попала в ДТП, а через пару дней ушла из жизни в больнице.

Стресс из-за потери близкого человека и забот о ребенке стал для нее причиной компульсивного переедания. Женщина не стала скрывать, что пристрастилась и к алкоголю.

«Я ненавидела общение даже с родственниками. С ребенком у меня не было времени готовить, поэтому я заказывала все что хотела, что привело к набору веса», — добавила она.

Некоторое время спустя Гупта предприняла попытку похудеть с диетологом, но неудачно. Потерянные килограммы вернулись вновь. Тогда она подала заявку, чтобы попасть на бесплатную тренировочную программу. Женщина оказалась в числе отобранных участников и начала свой путь к преображению.

«Я также участвовала в соревнованиях по натуральному бодибилдингу, — рассказала она. — Я была настолько поражена своей трансформацией, что продолжила занятия спортом, и теперь я тренер продвинутого уровня».

Гупта тренировалась пять-шесть дней в неделю, придерживалась диеты с дефицитом калорий, питалась только домашними сбалансированными блюдами.

За год женщина похудела с 70 до 46 килограммов. Сейчас ее вес составляет 56 килограммов. Она отметила, что не стремилась сбросить вес максимально быстро. Ее целью было планомерное снижение веса для удержания результата.