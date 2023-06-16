Тренер рассказала о лучшем сете упражнений для сжигания жира

Тренер Бретт Хебель рассказала о лучшей программе для сжигания жира. Ее слова приводит журнал Shape.

© Lenta.ru

Специалист посоветовала тренировку, состоящую из двух блоков по три упражнения. Первое движение в каждом сете выполняется в течение 30 секунд, каждое последующее — в течение одной минуты. Отдых между сетами — 60 секунд. Комплекс повторяется трижды.

Первый сет начинается с бега с отжиманиями. Бег выполняется на месте в течение четырех секунд, за ним следует одно отжимание. Далее необходимо сделать выпады вперед до угла в колене 90 градусов, руки согнуты в локтях, ладони сцеплены на затылке. Завершается блок отжимания с махом ногой в сторону. Исходное положение — планка с опорой на кисти.

«Вытяните правую ногу в сторону. Удерживая правую ногу неподвижной, согните локти, чтобы как можно ниже опуститься к полу. Отожмитесь. Смените сторону и повторите», — дополнила фитнес-эксперт.

Второй сет движений начинается с горизонтальных прыжков по технике капоэйры. Исходное положение: присед, опора на руки перед собой, локти согнуты, ладони у груди.

«Поверните корпус направо, положив ладони на пол дальше правой ноги. Поднимите таз и прыжком перенесите ноги направо, приземляясь правее правой руки», — рассказала Хебель, добавив, что затем нужно вернуться в исходное положение и поменять сторону.

Далее выполняются скручивания с подъемом прямой ноги. Для этого в положении лежа одну ногу нужно поднять на 15 сантиметров над полом, подтянуть корпус и потянуться прямыми руками к колену. Заключительное упражнение — удар коленом по технике капоэйры.