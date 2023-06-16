Как питаться склонным к отекам людям

Отеки связаны с избытком натрия и недостатком калия в организме. От каких продуктов стоит отказаться, а какие, наоборот, нужно включить в рацион, чтобы профилактировать задержку жидкости, рассказала «ФедералПресс» диетолог Марина Макиша.

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«Натрий и калий – основные элементы, контролирующие водно-солевой баланс в организме. При его нарушении могут возникать отеки, что в дальнейшем приводит к повышению давления», – объяснила специалист.

Для поддержания хорошего водно-солевого баланса необходимо минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием соли – как правило, это различные полуфабрикаты, сыр, колбаса, консервы и подобное.

Также необходимо добавить растительную пищу с калием – это фрукты и овощи, сказала Макиша.