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Эксперты объяснили, как снизить риск развития рака

Соблюдение здорового образа жизни может снизить риски развития рака. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Cancer.

Эксперты объяснили, как снизить риск развития рака
© РИА "ФедералПресс"

«Рекомендации включают поддержание здоровой массы тела, регулярную физическую активность, отказ от курения, ограничение потребления алкоголя, фастфуда, красного мяса и сахара», – отмечают эксперты.

При этом каждое дополнительное увеличение на 1 балл в анкете, оценивающей соблюдение этих рекомендаций, приводит к снижению риска на 8 % и более. Отмечается, что физическая активность необходима для профилактики рака. Регулярные прогулки способны укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ в организме. Также стоит обратить внимание на рацион и употреблять больше овощей и фруктов, пишет «Газета.ру».

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