Эксперты объяснили, как снизить риск развития рака

При этом каждое дополнительное увеличение на 1 балл в анкете, оценивающей соблюдение этих рекомендаций, приводит к снижению риска на 8 % и более. Отмечается, что физическая активность необходима для профилактики рака. Регулярные прогулки способны укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ в организме. Также стоит обратить внимание на рацион и употреблять больше овощей и фруктов, пишет «Газета.ру».