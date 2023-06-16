В самый жаркий сезон года освежающие прохладительные напитки пользуются особой популярностью. В каких случаях они могут быть вредны для здоровья, Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

По ее словам, опасность могут представлять натуральные крафтовые лимонады или квас, так как они являются "короткоживущими" продуктами. Поэтому важно обращать внимание на условия хранения таких напитков. Например, долго ли они стоят в тепле, герметична ли упаковка.

"Продукт может начать бродить, неправильно окисляться. В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит".

Если же речь идет о разливных напитках, то продавцы могут не соблюсти меры гигиены – мытье рук или обеззараживание посуды. Это может усугубить ситуацию, обратила внимание эксперт.

Врач рекомендует отдавать предпочтение напиткам в индивидуальной упаковке и приобретать их только в проверенных магазинах. На упаковках должны быть ровные и аккуратно наклеенные этикетки с указанием сроков годности продукта. А хранить их следует в холодильнике – так уменьшается рост микроорганизмов внутри продукта, уточнила Елена Игнатикова.