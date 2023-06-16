Врач рассказала о «секретах» напитков с нулевой калорийностью

Диетическая кола и другие напитки, на которых написано «ноль калорий», привлекают потребителей: им кажется, что их можно пить в большом количестве без вреда для фигуры и здоровья. На самом деле, это миф. Напитки с нулевой калорийностью также следует ограничивать.

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Марият Мухина, к.м.н., диетолог, пояснила, что воздействие на организм аспартама или сукралозы (Splenda), которые входят в напитки с «0 калорий», изучено не досконально – если речь идёт об употреблении этих подсластителей в течение долгого времени.

Тем не менее, уже учёные выяснили, что длительное употребление аспартама может привести к сахарному диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а сукралоза может быть виновна в сбоях метаболизма – передаёт Роскачество слова специалиста. Если напитки с подсластителями присутствуют в меню постоянно, может нарушиться кишечная микрофлора, а некоторые подсластители обладают слабительным эффектом.

Из представленных сегодня подсластителей наиболее натуральной и безопасной считается стевия, также можно обратить внимание на трегалозу – природный сахар, содержащийся в растениях и мёде.