Эксперт рекомендует заниматься спортом только на улице

Начало июня — самое время, чтобы вспомнить преимущества тренировок на свежем воздухе. Фитнес-эксперт рассказывает, почему сейчас самое время, чтобы перенести спорт на улицу.

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Это поможет вам стать здоровее ещё даже до начала тренировок. В нашем климате у нас так мало возможностей получить дозу витамина Д, что нельзя упускать любой шанс. Энди Ромеро-Биркбек, основатель We Are Wellbeing, напоминает про важность этого вещества:

«Он поддерживает иммунную систему и необходим для усвоения фосфора и кальция». Но важно помнить, что вам понадобится солнцезащита — это спасёт кожу от вредного воздействия при получении порции витамина.

Ещё один важный факт: на тренировку на открытом воздухе организм тратит больше калорий, чем на занятие в зале. На улице тело затрачивает энергию не только на выполнение упражнений, но и на поддержание оптимальной температуры и защиту от окружающей среды. Так что если ваша цель — похудеть, это отличный способ.

Кроме того, тренировки на улице улучшат состояние мышц. Повышенный уровень кислорода в крови и солнечный свет ускорят восстановление. Это позволит вам сделать свою привычную тренировку более качественно и чувствовать себя гораздо лучше после занятия.