К чему приводит злоупотребление жирной пищей и алкоголем
Злоупотребление жирной пищей и спиртными напитками — прямой путь к панкреатиту. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.
Он отметил, что переедание и употребление алкоголя отражается на поджелудочной железе. Она выделяет большое количество ферментов, которые расщепляют жировые клетки.
Из-за переизбытка ферментов разъедаются ткани желудка, что ведет к повреждению внутреннего органа. При этом возникают боли в верхней части живота, рвота, расстройство стула. В некоторых случаях возможно повышение температуры, передает РИАМО.