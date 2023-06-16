$83.96-0.3690.97-0.10

К чему приводит злоупотребление жирной пищей и алкоголем

Злоупотребление жирной пищей и спиртными напитками — прямой путь к панкреатиту. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

К чему приводит злоупотребление жирной пищей и алкоголем
© Вечерняя Москва

Он отметил, что переедание и употребление алкоголя отражается на поджелудочной железе. Она выделяет большое количество ферментов, которые расщепляют жировые клетки.

Из-за переизбытка ферментов разъедаются ткани желудка, что ведет к повреждению внутреннего органа. При этом возникают боли в верхней части живота, рвота, расстройство стула. В некоторых случаях возможно повышение температуры, передает РИАМО.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители