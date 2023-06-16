К чему приводит злоупотребление жирной пищей и алкоголем

Злоупотребление жирной пищей и спиртными напитками — прямой путь к панкреатиту. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

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Он отметил, что переедание и употребление алкоголя отражается на поджелудочной железе. Она выделяет большое количество ферментов, которые расщепляют жировые клетки.