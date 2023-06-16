Эксперт назвала ген, вызывающий тромбоз вен у беременных

Риск развития тяжелого тромбоза вен во время беременности повышает наличие Лейденской мутации в гене F5, заявила ведущий научный сотрудник компании MyGenetics Ирина Колесникова.

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"Генетическое тестирование позволяет спрогнозировать возможные осложнения при беременности. Например, носительницы так называемой Лейденской мутации в гене фактора свертывания V имеют повышенный риск развития тяжелой преэклампсии, тяжелого тромбоза вен, а также прерывания беременности", – приводит слова ее "Газета.ру".

Преэклампсия – это опасное осложнение беременности, при котором у женщины развивается гипертония. Как объяснила генетик, при беременности снижается активность веществ, которые препятствуют образованию тромбов.

В этих условиях генетические особенности могут повысить риск тромбоза, поэтому может быть полезно генетическое тестирование на наличие определенных мутаций. Кроме того, по словам Колесниковой, некоторые мутации могут повысить риск нарушений развития у плода.