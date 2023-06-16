Нутрициолог оценила вред и пользу привычки запивать еду

Привычка запивать еду никак не сказывается на здоровье, считает нутрициолог Елена Богатова. Вред и пользу питья во время приемов пищи она оценила в беседе с «Лентой.ру».

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Мнения о том, стоит ли пить во время еды, расходятся, рассказала собеседница «Ленты.ру». Одни эксперты утверждают, что во время трапезы можно выпить примерно половину стакана воды, другие призывают и вовсе не запивать пищу.

По словам Богатовой, нет четких правил: можно или нельзя пить во время еды.

«Привычка пить во время приема пищи или после него может различаться у разных людей и культур. Ответ на этот вопрос может зависеть от индивидуальных предпочтений и ощущений комфорта каждого человека», — говорит она.

По данным Богатовой, четких научных рекомендаций об идеальных временных интервалах между приемом пищи и питьем не существует. Человек должен ориентироваться на собственные предпочтения и состояние здоровья, говорит она.