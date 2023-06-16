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Что категорически нельзя употреблять в жару: 3 напитка

В жару организм может терять до 4 литров в сутки. Врачи советуют пить больше жидкости, чтобы компенсировать потерю. Однако далеко не все напитки соответствуют этой цели.

Что категорически нельзя употреблять в жару: 3 напитка
© Unsplash

«Алкоголь вреден для нашего организма, тем более в жару. Он перегружает сердце и сосуды человека», – отмечают эксперты.

Дело в том, что он лишь повышает температуру и усиливает потоотделение. В категорию спиртных напитков также входит и пиво крепостью выше 5 %. К тому же оно оказывает высокую нагрузку на сосуды и сердце в жару. Если вы не готовы отказаться от напитка, то выберите не больше двух бутылок светлого пива крепостью не выше 4,5 %.

Не стоит пить и холодное молоко. Дело в том, что молоко – еда, а не напиток. То есть организму нужно потратить силы на его переваривание.

Сладкие напитки также под запретом в жаркую погоду: газировка не утоляет жажду, а сахар вызывает чувство сухости во рту и способствует перегрузке почек, передает «Общественная служба новостей».

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