Как питаться, чтобы замедлить старение

Диетолог назвала 4 группы продуктов для молодости и рассказала о необходимых витаминах и минералах, чтобы сохранить свою природную красоту

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Тамара Рау, диетолог-нутрициолог, консультант по питанию:

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Питание играет важную роль для здоровья и красоты женщин. Внешний вид и общее состояние кожи зависят от того, что мы едим, а не только от использования косметических средств. Чтобы сохранить молодость, необходимо составить правильный рацион, который будет включать продукты с высокой пищевой ценностью. При этом убрать вредные.

Кожа и питание

Кожа – отражение внутреннего здоровья. Так как она является «продолжением» нашего кишечника. Дело в том, что это единый орган. Если имеются высыпания или аллергия, значит, в кишечнике есть проблемы, и наоборот.

Продукты питания играют важную роль в улучшении внешнего вида дермы и её общего состояния. Употребление питательных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и жирные кислоты Омега-3, помогают эпидермису оставаться здоровым, упругим и сияющим.

В то же время неправильный и вредный рацион, богатый жирной и обработанной пищей, приводит к появлению проблем с кожей. Речь об акне, пигментации и преждевременном старении.

Витамины и минералы для поддержания молодости и красоты

Чтобы сохранить свою природную красоту надолго, необходимо употреблять пищу, богатую следующими витаминами и минералами:

Витамин С. Он является мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от повреждений свободными радикалами. Способствует синтезу коллагена, без этого витамина он просто не построится. Также он необходим для выработки гормона прогестерона.

В каких продуктах содержится: цитрусовые, ягоды, киви, перцы, тёмно-зелёные овощи и зелень.

Витамин Е. Помогает улучшить циркуляцию крови, что влияет на увлажнение эпидермиса. Защищает её от вредного воздействия солнечных лучей. Данный витамин важен для поддержания женского репродуктивного здоровья.

В каких продуктах содержится: орехи, семена, авокадо и оливковое масло.

Бета-каротин. Антиоксидант превращается в организме в витамин А, необходимый для образования новых клеток кожи и поддержания её здоровья.

В каких продуктах содержится: жёлто-красные овощи (морковь, тыква).

Цинк. Минерал помогает восстановлению тканей, уменьшает воспаление и способствует заживлению ран.

В каких продуктах содержится: морепродукты, орехи, семена и овсянка.

Витамин D. Является согормоном прогестерона и тестостерона, которые играют важную роль в сохранении молодости и красоты кожи. Стоит помнить, что переизбыток также нежелателен. Поэтому нельзя самостоятельно назначать себе большие дозы. Безопасная норма для взрослых равна 4000 ед., но её может быть недостаточно при большом дефиците. Корректнее определить необходимую дозу по анализу крови.

В каких продуктах содержится: жирные сорта рыб (лосось, сом, скумбрия, сардины, тунец), яичный желток и молочные продукты.

Железо, йод. Важные компоненты для синтеза прогестерона. Поддерживают в тонусе иммунную систему, принимают участие в росте тканей. Являются составной частью гормонов щитовидной железы.

В каких продуктах содержится: морепродукты, морские водоросли и печень.

Магний. Большинство дефицитны по этому минералу. Он необходим не только для нервной системы, но и для производства энергии в организме. Борется с усталостью, стрессами и бессонницей. Оказывает влияние на расслабление мышц и на здоровье костей и зубов.

В каких продуктах содержится: тыквенные семечки, семена кунжута, лесные орехи.

Полезные продукты для молодости

Чтобы сберечь красоту, включайте в свой рацион следующие продукты:

1. Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Например, лосось, треска и сардины. Они помогают повысить уровень увлажнения и эластичность кожи. Защищают дерму от негативного воздействия окружающей среды, замедляют процесс старения, борются с акне и дерматитами, так как обладают противовоспалительным действием.

2. Овощи и фрукты с яркой окраской. Речь о ягодах, гранатах, томатах, шпинате и капусте. Данные продукты богаты антиоксидантами, которые защищают эпидермис от повреждений и замедляют увядание.

3. Орехи и семена. Такие как миндаль, грецкий орех и подсолнечные семечки. В них содержатся витамины, минералы и полезные жиры, способствующие здоровью кожи.

4. Крестоцветные овощи. Индолы, содержащиеся в брокколи, влияют на работу гормональной системы женщины. Также регулируют метаболизм эстрогенов.

Что стоит исключить?

В первую очередь нужно отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара, включая сладости, газированные напитки и быстрые углеводы. Они способствуют разрушению молекул коллагена и эластина. Это приводит к преждевременному старению кожи.

Вредны также трансжиры и насыщенные жиры. Они преобладают в жареной и высококалорийной пище. Встраиваясь в наши клетки, травмируют их и ухудшают состояние кожи и провоцируют воспаление. Алкоголь и никотин оказывают негативное воздействие на дерму, вызывая её обезвоживание и ускоряя процесс старения.

Особенности питания для продления молодости

Георгий Суренян, health-coach, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению:

Сохранение молодости — многогранная тема. Решающую роль в этом играют макронутриенты и продукты, поддерживающие красоту. Отдавая предпочтение сбалансированному рациону, богатому питательными веществами, витаминами и минералами, увлажнению и осознанному выбору продуктов, вы будете выглядеть вне своего возраста.

Важно обратить внимание на некоторые особенности питания, а именно:

1. Гидратация. Соблюдение водного баланса помогает поддерживать увлажнение кожи. Это лучшее средство по уходу за кожей лица и тела. Почему? Она напрямую влияет на состояние дермы. Просто увлажняющих средств недостаточно, это должно идти и изнутри. Упругость и эластичность зависят от количества влаги в межклеточном пространстве. Норма – 80% жидкости.

2. Сбалансированные макронутриенты. Здоровый баланс углеводов, белков и полезных жиров обеспечивает оптимальное функционирование клеток. Создают необходимые строительные блоки для здоровой кожи, волос и ногтей.

3. Фитонутриенты. Что это? Фитохимические соединения растительного происхождения. Питательной ценности не имеют, однако являются антиоксидантами. Употребление разноцветных фруктов и овощей обеспечивает широкий спектр фитонутриентов, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это позволяет поддерживать здоровье кожи и замедлить процессы старения.