Врач предупредил о серьезной опасности отравления шаурмой

При заражении сальмонеллой у человека появляется боль в животе, жар, тошнота, диарея, а в некоторых случаях развиваются серьезные осложнения, такие как сепсис и инфекционный шок. О таких опасностях, возникающих из-за отравления некачественными продуктами, россиян предупредил врач-терапевт Павел Раменский в беседе с Life.

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Специалист отметил, что сальмонелла может находиться в продуктах животного происхождения: в мясе, молоке, яйцах и птице. По его словам, бактерии попадают в еду через контакт с инфицированными поверхностями — руками, кухонными принадлежностями и посудой. Чтобы избежать отравления, Раменский посоветовал мыть руки перед едой, следить за температурой хранения продуктов и не употреблять пищу, которая выглядит несвежей или имеет неприятный запах. Кроме того, следует тщательно выбирать место для покупки готовых блюд, таких как шаурма или суши.

По словам Раменского, при легком течении заболевания пациент испытывает боль в животе, у него повышается температура, появляется рвота и диарея. Если сальмонеллез протекает в тяжелой форме, могут развиться серьезные осложнения, такие как сепсис и инфекционный шок. Врач рекомендовал при появлении симптомов отравления пить много жидкости и питаться только легкой пищей, а при ухудшении симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.