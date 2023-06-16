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Врач Маркова назвала внезапный признак заражения глистами

Об опасности поражения глистами рассказала детский гастроэнтеролог Дарья Маркова в беседе с «Газете.Ru».

Врач назвала внезапный признак заражения глистами
© Unsplash

По словам специалиста, гельминтоз может привести к серьезным последствиям, вплоть до поражения легких и головного мозга. Больше всего риску заражения подвергаются дети, так как в силу возраста им сложно неукоснительно соблюдать правила гигиены.

При этом Дарья Маркова отмечает, что и у взрослых, и у детей симптомы схожи, с той лишь разницей, что в детском возрасте они проявляются раньше. Так, у детей может возникнуть внезапная аллергическая реакция.

«Признаки острого гельминтоза схожи с простудой или ОРВИ: повышенная температура, слабость, ломота и боли в мышцах, озноб», – рассказала Дарья Маркова.

Также при заражении паразитами возможны боли в животе, повышенное газообразование, тошнота и даже рвота. Еще один характерный признак - резкие колебания веса, чередование приступов голода с отсутствием аппетита, перепады настроения от гнева до апатии.

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Ранее терапевт рассказала, что наличие паразитов можно определить по зуду.

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