Врач назвала внезапный признак заражения глистами

Об опасности поражения глистами рассказала детский гастроэнтеролог Дарья Маркова в беседе с «Газете.Ru».

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По словам специалиста, гельминтоз может привести к серьезным последствиям, вплоть до поражения легких и головного мозга. Больше всего риску заражения подвергаются дети, так как в силу возраста им сложно неукоснительно соблюдать правила гигиены.

При этом Дарья Маркова отмечает, что и у взрослых, и у детей симптомы схожи, с той лишь разницей, что в детском возрасте они проявляются раньше. Так, у детей может возникнуть внезапная аллергическая реакция.

«Признаки острого гельминтоза схожи с простудой или ОРВИ: повышенная температура, слабость, ломота и боли в мышцах, озноб», – рассказала Дарья Маркова.