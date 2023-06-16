Оральные контрацептивы провоцируют риск развития депрессии

В журнале Epidemiology and Psychiatric Sciences вышло исследование, в котором ученые установили связь между приемом оральных контрацептивов и развитием депрессии. Ученые из Уппсальского университета изучили данные из британского биобанка о 264557 женщинах, среди которых более 80 процентов когда-либо принимали оральные контрацептивы.

Оказывается, в первые два года приема препаратов риск развития депрессии повышался у женщин на 79 процентов. У подростков и молодых взрослых даже после завершения приема препаратов депрессия развивалась на 17 процентов чаще по сравнению с теми, кто препараты не принимал.