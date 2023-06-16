Старение кожи и рак: врач рассказала, чем опасен загар

В пляжный сезон люди проводят на солнце больше времени и хотят поскорее загореть. Однако переизбыток солнечных ванн может вызвать серьезные проблемы с кожей. О том, чем опасно солнце и кто находится в группе риска, «Вечерней Москве» рассказала врач-онколог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева.

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По ее словам, самая опасная болезнь, которую можно получить на солнце, — рак кожи.

— Это может быть и самая агрессивная форма рака кожи — меланома, и менее агрессивные — плоскоклеточный и базальный — виды рака. Все они возникают из-за солнечного излучения, — предупредила собеседница «ВМ».

Дерматолог также отметила, что солнце провоцирует в клетках кожи мутации, которые и приводят к развитию злокачественных новообразований.

Второй неприятностью, причиной которой может стать чрезмерное нахождение на солнце, Вертиева назвала фотостарение.

— Простыми словами, это пигментация, утолщение кожи, образование более глубоких морщин и преждевременное старение, — объяснила она.

Как отметила врач, светлые люди находятся в группе риска развития серьезных проблем с кожей из-за солнца:

— Среднестатистический русский человек больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что его кожа относится к первому и второму фототипу. Также среди них много светлых людей с голубыми глазами. У них чаще остальных образуются солнечные ожоги, и кожа фактически не защищена от лучей.

По словам Вертиевой, загорать на солнце лучше в безопасные часы.