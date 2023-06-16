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Эксперты рассказали о рисках для здоровья при занятиях горячей йогой

Фитнес-эксперты журнала Shape рассказали о рисках для здоровья при занятиях горячей йогой. Об этом сообщается на сайте издания.

Эксперты рассказали, чем опасна горячая йога
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По словам специалистов, во время практик возрастает риск обезвоживания, поскольку они часто проводится при чрезвычайно высоких температурах. Кроме того, у некоторых людей при выполнении асан из горячей йоги происходит повышение температуры тела и резкое учащение сердцебиения, что может быть опасно при проблемах с сердцем.

Отмечается, что людям, страдающим от астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, непереносимости высокой температуры или высокого кровяного давления, следует проконсультироваться с врачом перед началом занятий. Убедиться в отсутствии противопоказаний также следует беременным женщинам.

Ранее тренер Катя Гуру рассказала о полезных для пожилых людей упражнениях из йоги. Она назвала наиболее подходящими асанами позу кошки для гибкости позвоночника и молодости тела, полулотос для укрепления мышц живота и шавасану для расслабления.

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