Нарколог рассказал, к чему может привести употребление аперитивов

Нарколог Масякин рассказал, что употребление аперитивов может привести к гастриту или язве
Доктор Антон Масякин, врач-нарколог и директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы, высказал опасения относительно некоторых распространенных привычек россиян, связанных с алкоголем. Он подчеркнул, что эти привычки являются крайне опасными для здоровья.
Одной из таких привычек является употребление аперитивов, термином, который используется для обозначения алкогольных напитков, потребляемых перед едой. Многие люди считают, что такие напитки способствуют хорошему настроению и улучшают аппетит перед приемом пищи. Однако, по словам доктора Масякина, люди редко задумываются о последствиях такой практики.
Исторически такое употребление алкоголя перед едой имело место еще в Средневековье, но это было скорее связано с профилактикой заболеваний, которые можно было получить от плохого качества пищи, а не с возбуждением аппетита.
Доктор Масякин отмечает, что употребление алкоголя натощак, даже слабого, вызывает ложное ощущение голода и может приводить к перееданию. Он также подчеркивает, что регулярное употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на органы и системы организма, что может привести к развитию различных заболеваний, включая ожирение, гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит, цирроз, рефлюкс-эзофагит, панкреатит и алкогольную кардиомиопатию.
Он также выразил опасения относительно пива, поскольку у многих людей сложилось мнение о его относительной безопасности и даже полезности. Однако регулярное употребление пива может привести к развитию алкогольной зависимости и создает обманчивое представление об отсутствии последствий.
В беседе с "Лентой.ру" он обратил внимание на аперитивы и пиво.
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