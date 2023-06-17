Нарколог рассказал, к чему может привести употребление аперитивов

Доктор Антон Масякин, врач-нарколог и директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы, высказал опасения относительно некоторых распространенных привычек россиян, связанных с алкоголем. Он подчеркнул, что эти привычки являются крайне опасными для здоровья.

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Одной из таких привычек является употребление аперитивов, термином, который используется для обозначения алкогольных напитков, потребляемых перед едой. Многие люди считают, что такие напитки способствуют хорошему настроению и улучшают аппетит перед приемом пищи. Однако, по словам доктора Масякина, люди редко задумываются о последствиях такой практики.

Исторически такое употребление алкоголя перед едой имело место еще в Средневековье, но это было скорее связано с профилактикой заболеваний, которые можно было получить от плохого качества пищи, а не с возбуждением аппетита.

Доктор Масякин отмечает, что употребление алкоголя натощак, даже слабого, вызывает ложное ощущение голода и может приводить к перееданию. Он также подчеркивает, что регулярное употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на органы и системы организма, что может привести к развитию различных заболеваний, включая ожирение, гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит, цирроз, рефлюкс-эзофагит, панкреатит и алкогольную кардиомиопатию.

Он также выразил опасения относительно пива, поскольку у многих людей сложилось мнение о его относительной безопасности и даже полезности. Однако регулярное употребление пива может привести к развитию алкогольной зависимости и создает обманчивое представление об отсутствии последствий.

В беседе с "Лентой.ру" он обратил внимание на аперитивы и пиво.