Врач развеял миф о женском алкоголизме

«Все рассказы о том, что женский алкоголизм неизлечим, являются просто выдумками, которые уже неоднократно были опровергнуты реальной наркологической практикой. Конечно, динамика и клиническая картина алкогольной зависимости имеет свою специфику в силу физиологических особенностей женщин, но индивидуальный подход, грамотная работа врачей психиатров-наркологов и психологов будет способствовать формированию длительной ремиссии», — поделился специалист.