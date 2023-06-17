Стальной пресс с пилатесом: какие упражнения нужно делать

Клавдия Голубцова, сертифицированный тренер по йоге и пилатесу: Проработке пресса в пилатесе уделяется особое внимание. Практически все упражнения так или иначе включают мышцы кора. Разберём несколько упражнений, в которых эффективно и быстро можно прокачать мускулы живота. Их сможет выполнить каждый. Пойдём от простого к сложному.