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Кормление грудью может снижать риск диабета у матерей

Ученые из Йельского университета в Нью-Хейвене в экспериментах на мышах выяснили, что грудное вскармливание может увеличить количество клеток, вырабатывающих инсулин в поджелудочной железе, что потенциально может защищать женщин от диабета 2-го типа в последующие годы.

Кормление грудью может снижать риск диабета у матерей
© Unsplash

Исследование представлено на ENDO 2023, ежегодном собрании Эндокринологического общества в Чикаго.

Исследователи использовали для экспериментов мышей, которые забеременели и родили детенышей. Затем их разделили на две группы: тех, кто кормил грудью, и тех, чьи детеныши были отделены от матерей сразу после рождения.

Через месяц в обеих группах мыши имели приблизительно одинаковую массу тела. Однако у некормящих мышей было больше метаболически активного жира, аналогичного висцеральному жиру у людей, который увеличивает риск развития диабета. Также у не кормивших мышей в поджелудочной железе было меньше клеток, продуцирующих инсулин.

Это означает, что у организма меньше резервов для выработки инсулина, что может способствовать повышенному риску развития диабета.

Кроме того, такие мыши имели большую резистентность к инсулину, которая возникает, когда клетки мышц, жира и печени не реагируют на инсулин должным образом.

Со временем это может приводить к стрессу в клетках, вырабатывающих инсулин, что приведет к их отказу и развитию диабета.

Многие предыдущие исследования показали, что длительное грудное вскармливание снижает риск развития диабета 2 типа в течение всей жизни матери, но причина этого не была известна.

Новая работа показала, что этот эффект связан как с увеличением резервов клеток, продуцирующих инсулин, так и с повышением чувствительности к инсулину.

Выводы ученых необходимо подтвердить в клинических испытаниях с участием людей.

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