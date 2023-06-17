Врач рассказала, когда нитраты в овощах и фруктах могут быть полезны

Врач Кашух рассказала, когда нитраты в овощах и фруктах могут быть полезны
Многие считают, что нитраты в плодах вредят здоровью, но они могут быть и полезными, рассказала врач Екатерина Кашух, пишет "Газета.ру".
"На самом деле в небольшом количестве нитриты даже полезны для здоровья – они обладают сосудорасширяющим и спазмолитическим действием и помогают нормализовать артериальное давление. Некоторые виды нитритов, например оксид азота, входят в состав лекарств, которые используют в терапии сердечно-сосудистых заболеваний", – пояснила Екатерина Кашух.
Но если в организме переизбытток нитритов, то они соединяются с гемоглобином. Так формируется метгемоглобин – "нездоровый" гемоглобин, он не может доставлять кислород к тканям и органам.
Эксперт дала несколько советов, чтобы количество нитратов в организме не стало опасным. По ее словам, надо удалять части растения, скапливающие больше всего нитратов. В капусте они копятся в кочерыжке и жилках, у моркови – в середине, в огурцах - в кожуре.