Фитнес-эксперты объяснили, чего вам может не хватать для фигуры мечты

Если вы регулярно занимаетесь спортом, но результаты приходят не так быстро как хотелось бы, вам необходимы невидимые тренировки. Специалисты уверены, не только фитнес формирует фигуру. Это всегда должна быть комплексная работа.

© Чемпионат.com

Итак, если график спортивных занятий расписан, необходимо сделать полезным для тела и время отдыха. Невидимая тренировка это все то, что влияет на вашу физическую форму пока вы не в фитнес зале.

Самое важное, на что советуют обратить внимание специалисты, это психология. Ваше состояние напрямую влияет и на качество тренировок, и на результаты. Вы должны быть спокойны и расслаблены, а спорт приносить положительные эмоции. Иначе, если вы каждый раз себя заставляете, и занимаетесь без мотивации, организм будет в постоянном стрессе и это не позволит добиться никих результатов.

Следующий важный аспект это массаж. Многие игнорируют процедуру, а зря. Именно она помогает мышцам восстанавливаться и готовит их к нагрузке. Так что стоит добавить массаж к своей спортивной рутине, пользы он принесет точно не меньше чем настоящая тренировка.

Как ни странно, следующим элементом фитнес эксперты называют правильный отдых. Достаточное количество сна играет решающую роль в укреплении мышц. Полноценный ночной отдых и грамотное пробуждение не только придадут вам бодрости, но и сделают фигуру более подтянутой.